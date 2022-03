Gabriel Martinelli está a afirmar-se como uma das principais figuras do Arsenal. O internacional olímpico pelo Brasil leva quatro golos e duas assistências em 23 jogos pelos «gunners» e sonha em ser convocado por Tite para o Mundial 2022.



«Estou a trabalhar para isso. Primeiro tenho de dar o meu melhor, apurar o Arsenal para a Liga dos Campeões e consequentemente conseguir uma vaga no Mundial. Todos os jogadores sonham jogar na Champions e um Mundial», referiu, em entrevista à ESPN Brasil.



O avançado de 20 anos foi descoberto pelo clube londrino no Ituano, formação que compete nos escalões inferiores do futebol brasileiro. Martinelli assumiu que a mudança para a capital inglesa não foi fácil.



«Foi um salto gigante. Estava no Ituano, morava em Itu, e vim jogar para o Arsenal. Passei a morar em Londres. No início foi muito complicado, mas a minha família esteve sempre comigo e ajudou-me em todos os momento. Foi um choque. Deixei Itu, onde estão 30 graus todos os dia e vim para Londres. Mas com todas as pessoas, desde a minha família ao Emiliano Martínez [ndr: agora no Aston Villa] tudo ficou mais fácil», recordou.



Martinelli fez testes no Manchester United e jogou no Corinthians até aos 13 anos, coincidindo com os anos em que Ronaldo jogou pelo Timão. O atacante comparou a ida do antigo internacional brasileiro para o emblema paulista a um possível retorno de Cristiano Ronaldo... ao Sporting.



«O meu ídolo? Ronaldo, «Fenómeno». O nome diz tudo. Quando estava no Corinthians, ele estava lá também. Quando ele regressou foi como se o Cristiano Ronaldo voltasse ao Sporting. Marcou-me muito. Usava o número nome e diziam que era o Ronaldo», concluiu.