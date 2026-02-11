A maioria do mundo do futebol torcia nesta terça-feira para que o Manchester United vencesse pelo quinto jogo consecutivo, fazendo com que o famoso adepto Frank Ilett cortasse o cabelo ao fim de 493 dias. Contudo, o Man. United empatou com o West Ham (1-1) e a tesoura vai ter de ficar guardada mais uns meses.

A aposta arrojada deste jovem adepto do Manchester United levou-o à fama internacional, mas não é consensual. Wayne Rooney, antigo futebolista do clube, está farto de Frank Ilett.

«Eu punha-o no outro lado do país. Ele está a deixar-me louco», desabafa Rooney no podcast No Tippy Tappy Football. «Em vez de falarmos de Michael Carrick e do Manchester United, a grande discussão é o corte de cabelo deste gajo», lamenta.

«Aposto que, se o United vencesse o seu quinto jogo, ele ficaria devastado porque se tornaria irrelevante», atira o antigo futebolista, que tem saltitado nos últimos anos entre a função de treinador e comentador.