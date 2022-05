O vocalista dos Oasis, Liam Gallagher, ficou entusiasmado com a chegada de Erling Haaland ao Manchester City. O fervoroso adepto dos «citizens» considerou a contratação do norueguês por cerca de 60 milhões de euros. segundo a imprensa internacional, o «roubo do século».

Steal of the century — Liam Gallagher (@liamgallagher) May 10, 2022



Gallagher continuou a fazer publicações nas redes sociais sobre o facto de o avançado de 21 anos ser reforço da sua equipa para 2022/23. «Haaland é o novo Cantona» ou «Ainda estou a delirar , que jogador!» foram algumas das opiniões deixadas nas redes sociais.



Haaland is the new Cantona — Liam Gallagher (@liamgallagher) May 10, 2022

O City anunciou um princípio de acordo com o Dortmund para a transferência de Haaland mas não divulgou, para já, o valor do negócio.