Na ressaca da derrota do Manchester United em casa do Aston Villa, em Birmingham, neste domingo, Roy Keane foi mais uma vez crítico da equipa orientada por Ruben Amorim. Desta vez, teve Diogo Dalot na mira, entre outros.

O lateral até envergou a braçadeira de capitão na segunda parte, após a saída de Bruno Fernandes por lesão ao intervalo. Porém, Keane, também ele ex-dono da braçadeira em Old Trafford, pediu mais de Dalot e outros atletas.

«Podem ter todo o talento do mundo, já o disse muitas vezes. É preciso arregaçar as mangas quando o jogo fica mais disputado. Há demasiados jogadores, tais como [Diogo] Dalot, que não fazem o suficiente. Depois do jogo eu olharia para ele, para o [Leni] Yoro e dir-lhes-ia que tinham de parar o oponente. Olhem para o segundo golo. Quando o [Morgan] Rogers vai buscar a bola, eles estão sentados. Eles não sabem o quão perigoso ele é?», indagou.

Keane refere-se ao golo marcado por Morgan Rogers aos 57 minutos, quando o inglês galgou do corredor defendido por Dalot para dentro da grande área e marcou. Antes, já tinha celebrado aos 45 minutos.