Entusiasmo renovado é o sentimento que paira sobre Old Trafford depois da chegada de Ruben Amorim ao comando técnico do Manchester United.



A contratação do treinador português continua na ordem do dia em Terras de Sua Majestade. Esta terça-feira, Neil Custis, colunista do «The Sun», que faz cobertura dos red devils há 25 anos, dedica um artigo a Amorim e considera que este não devia ter saído de Alvalade.



«Foi maravilhoso ver o calor dirigido a Ruben Amorim no sua despedida do Sporting. E mesmo depois da grande vitória por 4-1 sobre o Manchester City, só consegui sentir pena dele. Alcançou um sucesso incrível. Compreensivelmente, é adorado pelos adeptos, mesmo quando souberam que ia sair. Além disso, tinha uma clara ligação com os jogadores. Parecia um homem genuinamente feliz com a vida que levava em Lisboa», começa por escrever.



«Mas decidiu atirar-se para a trituradora de carne conhecida como 'Manchester United dos tempos modernos'. Basta olhar para o tratamento horrível do clube com o seu antecessor [Ten Hag] para perceber aquilo em que se está a meter. Houve algo bastante desagradável na maneira como o Manchester United fez todas aquelas publicações nas redes sociais. Foi como se tivesse chegado alguém pronto para guiar o clube até à luz depois de um período negro», acrescentou.



O colunista entende que Amorim será «o Beethoven do futebol» se devolver a glória ao United. «Se Amorim conseguir tirar algo dali, será o Beethoven do futebol. Por enquanto, terá de aguentar tudo o que implica ser treinador do Manchester United. É o sexto treinador a tempo inteiro desde a saída de Alex Ferguson. Todos chegaram com um sorriso e a pensar que podiam ser o 'tal'. E todos saíram com a reputação arruinada e com as vidas mudadas. Às vezes, se encontrarmos felicidade na vida - e um trabalho que amamos com pessoas à nossa volta que também nos amam -, é aí que sabemos que atingimos o momento mais alto. Era o que Amorim tinha. E daqui a dois anos vai desejar nunca ter virado costas a isso [Sporting]», conclui.



O tempo dirá quem tem razão: se Neil Custis ou Ruben Amorim. O técnico tem estreia marcada ao comando do Man. United no próximo domingo, na visita ao terreno do Ipswich (16h30).