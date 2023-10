«É um dos meus melhores amigos, talvez o melhor amigo.» É assim que Rúben Dias fala acerca de Bernardo Silva, colega de equipa no Manchester City e na seleção nacional.



«Está muito entusiasmado por ser pai. Acho que acaba por ser um dos meus melhores amigos, talvez mesmo o melhor. Temos backgrounds diferentes, mas a conclusão de tudo é que vemos a vida de forma muito parecida. Dá-me prazer ter alguém assim por perto, ainda por cima português, para desfrutar do dia a dia. Seja qual for o tema ou a razão, vamos acabar por falar de um assunto e ter visões muito similares. É um conforto. É um prazer tê-lo aqui comigo», começou por dizer durante a participação no podcast «1 para 1».



«Sou o segurança dele, um segurança às vezes um bocado abusivo. Mas quando precisa, vem para a minha beira e dou-lhe a cobertura que ele precisa», acrescentou, em tom de brincadeira.



Rúben Dias contou ainda que costuma assistir aos jogos da Liga portuguesa, sobretudo do Benfica, com o médio. «Não diria constantentemente porque os nossos jogos não param e, no pouco tempo que temos para estar em casa tranquilos, aproveitamos para cada um ir para o seu espaço. Mas víamos alguns jogos quando estava aqui o João [Cancelo]. Agora veio o Matheus [Nunes] vamos ver como vai funcionar, tem de ser 50/50... Mas acabamos sempre por ver, especialmente os jogos do Benfica. Temos sempre uma refeição a ver o jogo», revelou.

Por último, o central foi convidado a responder a cinco questões de forma rápida acerca dos colegas de equipa no City e escolheu o «amigo» Bernardo como o que lê muitos artigos e sabe tudo.

«Esse tu sabes quem é, Por isso é que volta e meia está no banho frio. É o senhor Bernardo Silva. Depois queixa-se. Pensa que é a Wikipédia», concluiu.



Ouça o podcast na íntegra: