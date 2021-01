Rúben Dias chegou e assumiu-se como uma das figuras do Manchester City. Nos 23 jogos que o internacional português disputou, os «citizens» não sofreram golos em 15, um registo notável.



No entanto, o defesa luso confessou que sente prazer em fazer com que a equipa rival se sinta impotente.



«No outro dia, no clube, alguém dizia: 'Impressionante, mais um jogo sem sofrer golos'. E eu respondi que o mais importante foi a outra equipa não ter conseguido fazer um único remate à baliza. O que me satisfaz mais é o meu guarda-redes não ter de fazer uma única defesa. Sou defesa, estou aqui para defender. Hoje em dia há a ideia de que um defesa tem de fazer mais do que defender. O meu foco é tornar-me cada vez melhor e fazer mais coisas, mas nunca me esqueço que, em primeiro lugar, sou um defesa. Se não for eu, quem mais vai ter orgulho em defender? Dá-me prazer fazer com que a outra equipa se sinta impotente», referiu, em entrevista ao «Daily Mail».



Quem recuperou a melhor forma com a chegada do central formado no Benfica foi John Stones. Apesar dos elogios feitos ao colega de sector, Dias elogia toda a equipa.



«A minha ligação com o John tem sido brilhante. No entanto, gostava de dizer que o sucesso não passa apenas por nós. Um exemplo perfeito disso foi o que aconteceu contra o Brighton. Estávamos a ganhar por 1-0 e eu vi o Kevin [De Bruyne] e o Gundo [Gundogan] a 'morrerem' em campo, a correrem para trás e para a frente. Se eles correm assim, quem não os segue? Se eles fazem tudo pela equipa, quem é que não faz?», atirou.



Apontado por alguma imprensa inglesa como futuro capitão do Manchester City, o futebolista de 23 anos acabou por fugir à questão.



«Você é que está a dizer isso [de ser capitão]. Não acho que seja uma questão de idade, ou se é o tipo de pessoa certa para ser capitão ou não», respondeu.



«Quando as pessoas falam comigo percebem a mentalidade, a concentração. Percebem o quanto quero estar no topo. A maior parte das vezes a minha comunicação passa por coisas simples que podem evitar problemas maiores», acrescentou.



Em confinamento, Rúben Dias confessou que recorre bastante à Netflix para passar o tempo e que pediu aos pais para deixarem de trabalhar.