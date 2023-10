Além de ter falado da relação com Bernardo Silva, Rúben Dias recordou o momento em que estava na equipa B para realçar a ambição que tinha em chegar à equipa principal.



«Quando estava na equipa B, um treinador, com o qual me dou bem, perguntou-me: "Então Rúben, como é no próximo ano? Quais são as tuas expectativas? Tens alguns clubes em mente para o caso das coisas aqui não correrem bem e eles não contarem contigo na equipa principal?". Foi a primeira vez que fui confrontado com isso apesar de já ter refletido sobre isso. Embora soubesse que tinha de tomar decisões, a minha convicção era tão cega que nunca tinha pensado em ir para onde quer que fosse. Só pensava em ficar onde estava e seguir em frente», contou, no podcast «1 para 1».



«Na altura, ouvi, mas pessoalmente quase que fiquei por dentro: "Pensas que estás a falar com quem? Vou para a equipa principal, amigo". Esse momento ficou-me marcado. Foi a primeira vez que realmente olhei para mim mesmo e me apercebi do quão convicto estava que ia para a equipa principal. Se tivesse de ficar na equipa B e esperar... mas era uma parede que ia deitar abaixo», acrescentou.



O internacional português assumiu ainda o sonho de conquistar um título por Portugal. «Tudo o que já ganhei hoje e tudo o que poderei vir a ganhar a nível de clube, é extraordinário. São coisas que nunca vou esquecer. Mas, recentemente, tive uma conversa com uma pessoa que respeito muito e essa pessoa estava a falar-me disso. Ao final do dia, tudo o que fizermos pelos clube será sempre extraordinário. Mas a mínima coisa que consigamos fazer pelo nosso país, será eterna. Ganhar algo com o nosso país... essa pessoa classificou como sendo algo mais que tudo o resto. É um sentimento diferente. Representar o nosso país numa grande competição e chegar à vitória, como Portugal chegou em 2016, acredito que seja um momento único, impossível de esquecer. É um momento muito especial, certamente», sublinhou.



Ouça o podcast na íntegra: