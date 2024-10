Depois da vitória por 1-0 do Man. City sobre o Southampton, Rúben Dias foi convidado a eleger quem deveria vencer a Bola de Ouro e não teve dúvidas: Rodri.



«O Rodri devia ganhar a Bola de Ouro. Fez uma época impressionante. Não foi só uma, foram muitas seguidas. Ganhou o Europeu, o que não se encontra em todas as gerações. É, sem dúvida, um jogador especial. Ficaria muito feliz se ele ganhasse», defendeu, em declarações à ESPN Brasil.



A posição do defesa português dos «citizens» surge a um dia da atribuição do galardão. Vinícius Júnior é o principal candidato a receber o prémio, segundo a imprensa internacional.

A 68.ª edição da cerimónia de entrega do prémio terá lugar na segunda-feira, 28 de outubro, no Théâtre du Châtelet, em Paris, e arranca às 19h45h (hora de Portugal Continental).