Rúben Dias concedeu uma entrevista ao jornal «The National», dos Emirados Árabes Unidos, onde deixou grandes elogios a Bernardo Silva. O defesa português afirmou que todos os anos há uma série com novos episódios sobre o compatriota, mas que este acaba sempre por ficar no Manchester City.

«Em determinado momento do verão passado eu pensei que ele poderia sair, mas eu digo-lhe sempre que em todo os verões temos uma série chamada "Bernardo não vai a lado nenhum". Este é o terceiro verão desde que estou aqui e há um novo episódio todos os anos. Fiquei muito feliz quando ele renovou porque se queres ganhar troféus, o Bernardo é exatamente o tipo de jogador que precisas ao teu redor. Os outros jogadores podem receber muitas manchetes, mas Bernardo está sempre lá. Os jogadores com assistências e golos vão sempre receber os maiores elogios. É assim que funciona. Mas quando analisas porque ganhámos tanto nos últimos anos o nome do Bernardo está lá.»

Na mesma entrevista, Rúben Dias garantiu que está feliz em Manchester e que quer continuar a ganhar na equipa de Pep Guardiola.

«Imagine o que quiseres: mar, sol, neve, seja o que for. Estamos em Manchester. Tem as suas coisas más e as suas coisas boas como qualquer outro sítio, mas principalmente estamos felizes no trabalho e mesmo tendo ganhado muito sabemos que podemos vencer novamente.»