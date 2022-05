Embora tenha contrato até 2023, Rúben Neves não assegurou que vai permanecer no Wolverhampton na próxima temporada.



«Todos sabem como é o futebol e como são as nossas vidas. As nossas carreiras são curtas e temos de aproveitar as oportunidades que surgem. Claro que todos temos sonhos e temos de vivê-los nesse pequeno espaço de tempo. Vamos ver o que acontece. Não posso dizer muito», referiu o médio de 25 anos ao «The Athletic».



O internacional português, que chegou a Inglaterra desde 2017, confessou que o clube inglês «significa tudo» para si e que não será fácil sair do Molineux.



«Este clube significa tudo para mim e para a minha família. Os meus filhos cresceram em Wolverhampton. Tenho três filhos e todos nasceram aqui. Estas pessoas significam muito para mim, ajudaram-me quando cheguei. Todos são muito importantes. Se sair, será muito difícil tanto para mim como para a minha família. Mas como disse, temos sonhos para viver num curto período de tempo. Nunca sabemos o que pode acontecer - foi por isso que não escondi a emoção no último jogo em casa. Se foi o meu último jogo em casa, foi muito importante. Mas como disse, ainda não sei de nada. Para já só estou a pensar nas férias e na seleção», concluiu.

Desde que chegou ao Wolverhampton, Rúben Neves disputou 212 jogos e conquistou o título de campeão do Championship. De resto, já durante a temporada, Bruno Lage havia alertado para a possibilidade de perder o jogador.