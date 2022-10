Rúben Neves quebrou recordes, fez história e deixou o FC Porto em 2017 rumo ao Wolverhampton. Nos lobos desde então, o internacional português assumiu o desejo de regressar ao Dragão antes de terminar a carreira.



«Voltar ao FC Porto é algo que quero muito que aconteça, mas é impossível dizer quando. Não sabemos o dia de amanhã, mas espero que aconteça. Espero estar nas melhores condições e que ainda me queiram (risos). Quero voltar com a sensação de ajudar e não para acabar a carreira. Quero voltar ao FC Porto sabendo que posso ajudar, ser importante e ganhar títulos. A idade? Não sei como vou estar daqui a uns anos, mas o meu objetivo não é ir para o FC Porto para acabar a carreira, mas sim para ganhar títulos. Foi uma das coisas que me faltou. Estive lá três anos e não ganhei. É um dos meus objetivos de carreira», afirmou, em entrevista ao Canal 11.



O médio, de 25 anos, foi questionado acerca de um eventual interesse do Barcelona e respondeu... com uma pergunta.



«Quem não gostaria de experimentar o Barcelona? É uma pergunta comum a todos os jogadores. É um dos maiores clubes do mundo e é privilégio estar associado a clubes desse calibre. Vou fazer o meu trabalho aqui e tenho gente a trabalhar comigo - confio muito nessas pessoas para essas situações. Vou focar-me ao máximo aqui até porque temos uma competição enorme aí a chegar. Tenho de focar-me ao máximo nos Wolves. Fazendo uma boa época aqui, as coisas virão com grande naturalidade», explicou.



Rúben Neves debruçou-se sobre a força mental que os jogadores têm de ter em relação às expetativas de uma possível transferência e abordou o que aconteceu com Ricardo Horta no último verão.



«Até pela nossa família, às veze estamos a contar com coisas que não acontecem e temos de ser muito fortes mentalmente para continuarmos focados no nosso clube. Aconteceu com o Ricardo [Horta] com muita pena minha, sei que era um sonho dele também. Gosto do melhor para os meus amigos (risos). Sei que a ida para o Benfica era o sonho do Ricardo e que ele iria muito feliz e eu iria ficar muito feliz por ele. Como disse, aconteceu comigo há dois anos. Às vezes, quando as coisas estão quase a chegar, acabam por não acontecer. Há muitas coisas que influenciam. É difícil, mas temos de estar preparados», destacou.