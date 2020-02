Em 2018, o árbitro inglês Bobby Madley foi despedido por causa de uma piada que foi divulgada nas redes socais, agora anunciou o regresso à árbitragem e conta, em entrevista, o inferno pessoal por que passou, também nas redes, por causa da notícia falsa de que tinha tido relações sexuais com um cão.

Os motivos do despedimento não foram divulgados na altura, mas resultaram de uma piada que fez num vídeo enviado a um amigo no Snapchat, em que gozava com um deficiente motor. O amigo partilhou o vídeo publicamente, o que acabou por custar o emprego a Bobby Madley.

Após o árbitro ter sido despedido, a especulação nas redes sociais foi muita, o que se tornou terreno fértil para que uma notícia falsa se espalhasse que nem um fósforo. O rumor de que Madley tinha tido relações sexuais com o seu cão, começado, segundo o árbitro, por um adepto do Leeds, valheu-lhe muitos insultos e ameaças online.

«As pessoas começaram por partilhar fotografias, montagens, algumas critativas e até divertidas, mas começaram a tagar a polícia e a situação saiu de controlo. De repente falava-se disso em todo o mundo e havia quem dissesse que viu mesmo um vídeo e que eu deveria ser preso», contou o árbitro em entrevista à revista The Athletic.

«Depois alguém numa associação de proteção dos animais disse que sabia onde eu vivia e acabei por precisar de proteção policial, tudo por causa de um rumor sem sentido», apontou.

«Cheguei a estar sentado às três da manhã, a chorar e a pensar em tudo. A perguntar-me o que poderia ter feito de outra forma. Via tudo o que se escrevia de mim no Twitter à procura de uma pessoa que dissesse: 'Deixem-no em paz, ele é boa pessoa e não merece isto'», adiantou Bobby Madley, que revelou que lutou com uma depressão que o levou para o hospital e acabou por se mudar para a Noruega para se afastar da situação.

Agora chegou a oportunidade de voltar a apitar em Inglaterra, mas antes, o árbitro quis contar o que lhe aconteceu.

This is my final Twitter post. It feels like the right piece to leave on.



Thanks to everyone for your support and for allowing me to explain refereeing from our view, that has been therapy for me as well.

If you’re struggling mentally please talk!!



Be kind to each other! ❤️ https://t.co/ZFftLeBIrs