Após a derrota em Anfield, a sexta nos últimos sete jogos, Rúben Dias não escondeu a frustração pelo momento que o Manchester City atravessa. O internacional português puxou dos galões e lembrou as conquistas recentes do clube quando questionado por um jornalista sobre a forma como a equipa e os jogadores têm lidado com esta série negra.

«Sabes que estás a falar de jogadores da equipa que mais ganhou nos anos recentes. Talvez possas pensar sobre isso e ter a certeza que sabemos como lidar com isto», atirou, em declarações à televisão sueca «Viaplay».



Imediatamente após a derrota com o Liverpool, o defesa do tetracampeão inglês frisou que o pensamento passa pelo jogo do Forest e por voltar aos triunfos. «A análise é fácil: temos o próximo jogo e queremos ganhar. É isso que está na nossa mente. Queremos ganhar. A equipa mostrou muito caráter, não era fácil vir cá pelo momento que vivemos e pelo estádio que é, é sempre difícil, referiu.



O Manchester City recebe o Nottingham Forest, de Nuno Espírito Santo e Jota, na próxima quarta-feira (19h30), no Etihad, numa partida da 14.ª jornada da Premier League.