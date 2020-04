Quando Fernando Torres trocou o Liverpool pelo Chelsa por 60 milhões de euros, os companheiros de equipa dos Reds sabiam que o espanhol não iria sair-se bem os Blues, garante Jamie Carragher.

«Eu nem conseguia acreditar. Sabia que tínhamos enganado o Chelsea. No último ano, ele já só era uma sombra do que já tinha sido», disse Jamie Carragher em conversa com John Terry na Sky Sports.

«Durante ano e meio foi o melhor avançado do mundo e marcou tantos golos ao Chelsea que aquilo ficou na cabeça do Abramovich. E naquela altura, o Abramovich comprava quem queria… Aconteceu o mesmo com o Shevchenko», apontou o histórico jogador dos Reds.

«Na altura, 60 milhões era muito dinheiro e ficámos todos em estado de choque. Ficámos tristes por o Torres sair, mas nem acreditávamos que tínhamos conseguido 60 milhões», recordou ainda.

«Acabámos por fazer algo parecido ao gastar 40 no Andy Carroll, mas também contratámos o Luis Suárez com esse dinheiro», disse Jamie Carragher.

No Chelsea, Fernando Torres não teve realmente o desempenho esperado e apontou apenas 45 golos em 172 jogos.