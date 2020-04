Gary Neville revelou que que Sir Alex Ferguson perguntou aos defesas do Manchester United se deveria contratar Louis Saha, então jogador do Fulham. Durante a conversa, o ex-internacional inglês acabou por confessar que teve pesadelos com o francês e com Luís Boa Morte.



«Sir Alex nunca perguntava ou pedia informações sobre os jogadores que ia contratar. Mas depois de jogarmos contra o Fulham para a Taça (2001), ele perguntou aos defesas se devia contratar Saha. Respondemos imediatamente que sim», começou por contar, num programa da Sky Sports.

«Em 2006, na época em que ele jogou no ataque com Wazza (Rooney) foi inacreditável. Eram fantásticos juntos. O Louis era brilhante, um futebolista brilhante. Ele e o Boa Morte provocaram-me pesadelos quando os defrontei no Fulham», concluiu.



Boa Morte e Saha, recorde-se, jogaram juntos nos «cottagers» durante três épocas e meia.