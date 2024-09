André Villas-Boas teve uma passagem de sucesso pelo Tottenham, tendo conduzido a equipa ao quinto lugar da Premier League em 2012/13. Apesar do bom primeiro ano, o atual presidente do FC Porto acabou despedido na época seguinte.



Kyle Walker, internacional inglês que despontou nos spurs, recordou o dia em que AVB foi despedido pelo presidente Daniel Levy.



«Quando o AVB chegou, houve uma mudança. Ele tinha feito um trabalho razoável no Chelsea, mas não obteve os resultados que precisava. Demos um passo na direção certa. O Bale estava a voar. (...) Adaptámo-nos bem e os resultados provam isso. Ele era um bom homem. Mas os treinadores vivem de resultados e quando não ganham... os presidentes preferem livrar-se dos treinadores do que de 20 jogadores», começou por dizer, no podcast You'll Never Beat Kyle Walker.



«Nunca esquecerei o dia em que ele saiu. Juro, nunca esquecerei. O Levy já o tinha despedido, mas ele ainda estava no edifício. Estávamos prontos para treinar quando ele desceu e começou a chorar à nossa frente. Lembro-me de um dos adjuntos dele lhe pedir para se recompor. Ele começou a chorar e eu tinha lágrimas a escorrerem-me pela cara. O Michael Dawson não conseguia parar de chorar. Mostra o quanto ele significava para nós. (...) Para 10 ou 12 homens estarem a chorar é porque fez algo de bom no balneário», acrescentou.



O lateral-direito, atualmente no Man. City, deixou rasgados elogios a Villas-Boas e lembrou um gesto que este teve para consigo. «Somos humanos. Foi a primeira vez que um treinador me enviou uma mensagem a dar os parabéns. É um tipo normal. Sei que é o meu treinador e respeito-o, mas quando perde dois segundos a enviar uma mensagem... isso toca os jogadores. Ele era mesmo, mesmo um bom tipo. Se calhar era demasiado bom publicamente», referiu.



Kyle Walker aponta a saída de Gareth Bale para o Real Madrid e o erro na contratação de reforços como razões para o despedimento do técnico na altura. «Como equipa, provavlemente desiludimo-lo. A primeira época foi fantástica, mas perder o Bale custou-nos muito. Contrataram sete jogadores com esse dinheiro, foram muitas mudanças. Nunca nos adaptámos a tempo de ele ter sucesso», concluiu.