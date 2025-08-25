Bukayo Saka é baixa no Arsenal para o jogo contra o Liverpool e deverá ficar afastado dos relvados quase um mês devido a lesão.

Segundo a BBC, o extremo dos «gunners», que saiu lesionado na coxa na goleada de sábado diante do Leeds (5-0), não só vai falhar o duelo de domingo diante do campeão, como não estará apto para os jogos da seleção inglesa, frente a Andorra e Sérvia, de qualificação para o Mundial 2026. Permanece a dúvida sobre se estará disponível a 21 de setembro, para o embate com o Manchester City.

Na temporada passada, recorde-se, Saka ficou de fora dos relvados durante três meses devido precisamente a uma lesão na coxa.

Quem deverá estar apto para o jogo com o Liverpool é Martin Odegaard, que também saiu com queixas no último jogo.

O capitão do Arsenal foi substituído ainda na primeira parte com dores no ombro, mas o departamento médico dos londrinos não o descarta da partida com os «reds».