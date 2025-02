Mohamed Salah tem sido uma das principais figuras na presente temporada (e não só) do Liverpool. Com 30 golos e 21 assistências em 38 jogos, o astro egípcio realiza a última (segundo o mesmo), e melhor, época com a camisola dos Reds e em entrevista ao TNT Sports falou sobre uma possível continuação em Inglaterra.

«De uma forma muito educada [não]», começou por dizer quando questionado sobre uma possível renovação.

«Se eu ficar neste país, vou pensar sobre os recordes. Mas por agora estou a pensar apenas em ganhar a Premier League. Veremos no final da temporada», partilhou sobre o facto de estar próximo de números de Harry Kane, Rooney ou Alan Shearer.

Formado no El Mokawloon, clube do Egito pelo qual se estreou a profissional, Salah representou também o Basileia, Chelsea, Fiorentina e Roma. No entanto, foi no Liverpool que esteve mais anos e criou uma maior ligação.

«Quero que os adeptos se lembrem que estive aqui oito anos, dei tudo de mim e tudo pela cidade. Estive aqui, não fui preguiçoso, apenas aproveitei o meu futebol. Acho que é disso que se trata a cidade: dão-te amor e tu cria uma conexão com eles», referiu.

No seguimento, o extremo de 32 anos revelou que os jogadores diferenciados eram distinguidos pela capacidade de marcar golos decisivos, conselho transmitido por Arsène Wenger, treinador do rival Arsenal entre 1996 e 2018.

«Fiz-lhe a mesma pergunta porque teve grandes jogadores na sua carreira. E ele disse-me: “Não importa como estão no jogo, mas os grandes jogadores ficam sempre focados e esperam pelo momento certo”. E eu levei isso em consideração. Nem todos os jogos vamos estar no nosso melhor, mas se estivermos focados podemos ter uma oportunidade», disse.

Por fim, Salah debateu sobre os objetivos para a presente temporada, mas colocando os coletivos à frente dos individuais.

«Bola de Ouro? Primeiro vamos conquistar a Premier League e a Liga dos Campeões (risos). A Bola de Ouro, todos sabemos que às vezes há outras coisas envolvidas ali».

O Liverpool recebe esta quarta-feira o Newcastle, às 20h15, na 27.ª jornada da Premier League.

Veja a entrevista completa: