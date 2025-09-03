Salah dá puxão de orelhas a adeptos para defender Darwin e Luis Díaz
Egípcio respondeu a publicação nas redes sociais que destaca a contratação de reforços para os lugares do ex-Benfica e do ex-FC Porto
Mohamend Salah de um «puxão de orelhas» a uma página de apoio ao Liverpool, devido a uma publicação na rede social X.
O conteúdo comparava Darwin Núñez e Luis Díaz aos reforços Florian Wirtz e Alexander Isak e apelava a que os adeptos respondessem com um maior «upgrade» do que aquele que o campeão inglês fez no verão. Ora, Salah não gostou nada da brincadeira e defendeu o ex-Benfica e o ex-FC Porto.
«Que tal festejarmos as grandes contratações sem desrespeitar os campeões da Premier League?», escreveu o internacional egípcio.
Darwin saiu no mercado de verão para o Al Hilal, enquanto Luis Díaz rumou ao Bayern Munique. Por outro lado, Wirtz chegou a Andfield a troco de 125 milhões de euros, oriundo do Bayer Leverkusen. Já Isak, foi recrutado ao Newcastle e tornou-se a contratação mais cara do futebol inglês – cerca de 145 milhões.
How about we celebrate the great signings without disrespecting the PL champions? https://t.co/lRug6oFYCt— Mohamed Salah (@MoSalah) September 3, 2025