Mo Salah e Jurgen Klopp protagonizaram uma discussão acesa junto à linha lateral durante o jogo do Liverpool contra o West Ham, em Londres. No final da partida, o técnico alemão revelou que o episódio ficou resolvido após uma conversa no balneário, uma versão diferente à que o egípcio defendeu na zona mista do estádio dos «hammers».



«Não, não vou revelar o que aconteceu. Já conversámos no balneário. Para mim o assunto está encerrado», referiu, na zona de entrevistas rápidas, citado pelo Liverpool Echo.



Mais tarde, o germânico voltou a abordar o tema na conferência de imprensa. «Falámos sobre isso no balneário, para mim está resolvido. É tudo», disse.



Por sua vez, Salah entendeu que o assunto não ficou esclarecido e fez questão de deixar bem claro à saída do estádio. «Haverá fogo se eu falar hoje», atirou.



De saída do clube, Klopp não lançou de início Salah na partida frente ao West Ham, que terminou empatada.