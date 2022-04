Mohamed Salah está a um ano de terminar contrato com o Liverpool. O internacional egípcio, que ainda não chegou a acordo com os «reds» para prolongar o vínculo, explicou que as divergências nas negociações não são por causa de dinheiro.



«Falta-me um ano de contrato. Acho que os fãs sabem o que eu quero. mas no contrato nem tudo é sobre dinheiro. Não sei. Tenho mais um ano e os adeptos sabem o que eu quero, começou por dizer à revista «Four Fourt Two».

O extremo de 29 anos, melhor marcador da Premier League esta temporada, manifestou desejo de permanecer em Anfield.



«Este clube significa muito para mim. Desfrutei mais do meu futebol aqui do que nos outros sítios. Dei tudo ao clube e tive vários momentos inesquecíveis aqui, ganhei troféus coletivos e individuais e atingi objetivos. O Liverpool é como uma família», sublinhou.



«Jogar numa atmosfera como esta e ter estes fãs atrás de mim... Há bandeiras minhas no estádio e os adeptos cantam sempre a minha música. Vai ser um momento muito triste [quando sair]», arescentou.

A 12 meses de se tornar num jogador livre, Mo Salah admitiu que não está preocupado sobre a indefinição que paira sobre o seu futuro.



«Não estou preocupado, não me deixo preocupar com nada. A época ainda não acabou por isso, vamos tentar acabá-la da melhor forma possível. É o mais importante. No próximo ano veremos o que vai acontecer. Se vou continuar aqui para o ano? Claro», concluiu.