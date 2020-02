Viras tu, viro eu. Ainda não foi desta que o Liverpool ficou dois jogos consecutivos sem vencer, respondendo com triunfo ao desaire para a Liga dos Campeões, ante o Atlético de Madrid, na passada terça-feira. No jogo que encerrou a 27.ª jornada da Premier League, a equipa de Jurgen Klopp venceu o West Ham por 3-2, num duelo com duas reviravoltas no marcador, esta segunda-feira.

O Liverpool começou a ganhar, esteve a perder, mas virou o jogo a partir dos 68 minutos, altura em que Mohamed Salah assinou o 2-2 no marcador.

Antes disso, na primeira parte, Wijnaldum deu vantagem ao Liverpool aos nove minutos de jogo, de cabeça, após cruzamento de Alexander-Arnold. Contudo, durou pouco o 1-0, uma vez que Diop, também de cabeça, após canto de Snodgrass, fez o 1-1 ao minuto 12.

Já na segunda parte, numa jogada iniciada pelo lado esquerdo e que foi até à direita, Rice cruzou para o remate enrolado e eficaz de Fornals, que deu vantagem ao West Ham, aos 54 minutos.

A resposta, também com reviravolta, surgiu de dois pés esquerdos. O de Robertson cruzou para a finalização do de Salah na área e o 3-2 foi assinado por Sadio Mané aos 81 minutos, com alguma sorte à mistura. Joe Gomez tentou o remate, escorregou e a bola enrolou num ressalto sofrido num jogador do West Ham, desequilibrando as marcações defensivas. Na sobra, Alexander-Arnold cruzou à saída do guardião Fabianski e Mané encostou a bola para a baliza deserta.

O jogador senegalês ainda festejou o bis para o 4-2 ao minuto 86, mas o lance foi anulado for fora de jogo.

Com este resultado, o Liverpool chega aos 79 pontos e tem 22 de vantagem sobre o segundo classificado, o Manchester City, que tem 57. Faltam 11 jornadas para o fim do campeonato. Por isso, 33 pontos em disputa, sendo que mais quatro vitórias garantem o título aos reds. O Leicester, terceiro classificado e derrotado no sábado pela equipa de Pep Guardiola, está já a 29 pontos dos comandados de Klopp. O West Ham continua em zona de descida, no 18.º lugar, com 24 pontos.

