Mohamed Salah confirmou que vai deixar o Liverpool no final da temporada.

«Quero muito ganhar a Premier League com o Liverpool. É o meu último ano no clube, por isso quero fazer algo especial pela cidade», disse o egípcio, numa entrevista exclusiva à estação britânica Sky Sports.

O avançado, que acaba contrato no final da época, já havia referido várias vezes que não tinha recebido nenhuma proposta de renovação e agora disse mesmo ser o último ano no clube onde atua desde 2017.

Quando questionado se acredita mesmo que esta é a sua última época no clube, disse: «Até agora, sim. São os últimos seis meses. Não há progressos. Estamos longe de qualquer progresso. Por isso, só precisamos de esperar para ver.»

Ainda assim, a especulação não tem sido uma distração para Salah. O faraó já leva 20 golos e 17 assistências esta temporada e não pensa em mais nada que não a conquista do título da Premier League, tendo até feito uma lista de desejos que quer concretizar, sendo que esse é o primeiro.

«A primeira coisa que estava na lista era vencer a Premier League com o Liverpool. Nas minhas entrevistas nos últimos sete ou oito anos, eu sempre disse que quero ganhar a Champions, mas esta é a primeira vez que digo que realmente quero ganhar a Premier League com o Liverpool.»

Quando perguntado o porquê disso, acrescentou: «Não faço ideia. Provavelmente é porque não festejámos o que ganhámos da maneira que queríamos e também, voltando aqui, é o meu último ano no clube, então quero fazer algo especial pela cidade. Era isso que estava na minha cabeça. Esperámos por este título 30 anos ou mais. Ao ganhá-lo na pandemia, naquela época, não tivemos tempo de comemorar da maneira certa. Espero que possamos fazer isso este ano da melhor forma.»

Já nostálgico em relação ao futuro, o egípcio lembrou que este também é o último ano de Alexander-Arnold e Van Dijk, por isso, quer ganhar outro troféu antes de deixarem de ser colegas de equipa.

«Eu ainda acredito que a equipa precisa de um troféu. Ainda há metade restante, como eu, o Trent [Alexander-Arnold], Virgil [Van Dijk], Alisson, Robbo [Andy Robertson]. É necessário que ganhemos outro troféu antes de irmos todos.»

Se, atualmente, manter o foco pode ser algo difícil em certos momentos, Salah destaca aquilo que quer lembrar quando se for embora de Anfield.

«O que está na minha cabeça é: se estes são os últimos seis meses, o que quero ver no futuro? Quero olhar para trás e dizer que eu estava preocupado ou stressado com o contrato? Ou quero apenas dizer que tive uma temporada inacreditável? É isso que está na minha cabeça. Se eu alguma vez me sentir distraído, apenas vou lembrar-me que quero olhar para trás e dizer que tive uma temporada inacreditável. É isso que eu quero fazer», rematou.