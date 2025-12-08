Wayne Rooney não foi meigo nas palavras ao comentar as recentes declarações de Mohamed Salah. O antigo internacional inglês criticou o egípcio, que considera estar a destruir tudo o que fez no passado pelo Liverpool.

«O Arne Slot precisa de mostrar a sua autoridade, chamá-lo e dizer 'não vais viajar com a equipa, o que disseste não é aceitável'», afirmou Rooney, citado pela BBC, no último episódio do seu podcast.

«Ele está a destruir o seu legado no Liverpool. Seria triste se ele deitasse tudo fora. Fez tudo errado», acrescentou.

Rooney criticou a atitude de Salah, que afirmou após o empate (3-3) com o Leeds que não precisava de «lutar todos os dias por um lugar» na equipa, isto depois de só ter sido utilizado num dos últimos três jogos do Liverpool.

«O tempo chega a todos e nesta temporada ele não esteve tão bem, nem no seu melhor momento. Os adeptos querem vê-lo a arregaçar as mangas e a dizer 'Ok, vou mostrar o contrário'. Ter a arrogância de dizer que não precisa de conquistar o seu lugar porque já o conquistou... precisas de estar no teu melhor todas as semanas para continuares na equipa», frisou.

«Se eu fosse um dos companheiros dele, não ficaria nada feliz com o que ele disse, porque é aqui que o Liverpool mais precisa dele. Foi ele quem atirou o Liverpool para debaixo do autocarro com as suas palavras. Ele tem sido absolutamente incrível pelo Liverpool, mas isto foi desrespeitoso com os seus colegas de equipa, treinador e adeptos», disse ainda.

O antigo avançado do Manchester United considerou que a presença de Salah no centro de treinos dos «reds» vai trazer «uma energia negativa».

«Tenho a certeza de que, nos próximos anos, ele vai arrepender-se do que disse», concluiu.