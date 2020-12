Apesar da escassa utilização no ano em que esteve no Chelsea, sob comando técnico de José Mourinho, Mohamed Salah só tem elogios a fazer ao português.



«Trabalhei com ele no passado e posso dizer que é um grande treinador. Ajudou muitos jogadores para que chegassem onde estão agora. Ele tem uma boa visão e é um bom treinador. Está a fazer um trabalho, está em segundo lugar da Liga... é tudo o que posso dizer», referiu, em entrevista ao AS.



O internacional egípcio recusou falar sobre uma possível mudança para Espanha para jogar no Real Madrid ou no Barcelona, acrescentando que o seu futuro está nas mãos do Liverpool.



«Real Madrid e Barcelona são clubes de topo. Nunca sabemos o que vai acontecer no futuro, mas neste momento estou focado em vencer novamente a Premier League e a Liga dos Campeões com o meu clube. Neste momento está tudo nas mãos do clube. Claro que quero continuar a superar recordes aqui. Está tudo nas mãos do Liverpool», assumiu.



Por último, Salah abordou o lance com Sergio Ramos que o tirou da final da Liga dos Campeões em 2018.



«Tudo o que acontece a um jogador só o torna mais forte. Essa lesão é um assunto encerrado para mim, por isso não penso nisso», concluiu.