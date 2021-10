A menos de dois anos de terminar contrato com o Liverpool, Mohamed Salah não quer deixar Anfield. O internacional egípcio refere ainda que não se imagina a jogar contra os reds, mas recusa falar sobre o processo de renovação.



«Se me perguntarem, eu adorava ficar aqui até ao último dia da minha carreira. Não posso dizer nada mais, não está nas minhas mãos. Depende do que o clube quiser. Neste momento não me imagino a jogar contra o Liverpool. Isso deixaria-me triste. É duro, não quero falar sobre o assunto. Só digo que ficaria triste», começou por dizer à Sky Sports, numa entrevista de lançamento do clássico em Old Trafford.



Golos incríveis e assistências fantásticas, o faraó tem estado em destaque neste início de época e Klopp considerou-o «o melhor do mundo atualmente». Ora, Salah recusa discutir opiniões, mas confessa que na sua cabeça ele é «o melhor jogador de sempre».



«Não posso dizer que sou o melhor jogador do mundo. Haverá quem discorde e quem concorde. Estou apenas feliz pelos meus desempenhos. Tenho a ambição de ser o melhor do mundo, não preciso de mentir. É algo que me motiva a trabalhar duro. Na minha cabeça sou o melhor jogador de sempre. Tento ter essa confiança dentro de mim. Não interessa se alguém concorda ou não», admitiu.



O Man. United-Liverpool joga-se este domingo, às 16h30, em Old Trafford.