Mohamed Salah costuma ser notícia (sobretudo) pelo que faz dentro de campo mas desta vez o egípcio teve uma atitude fora das quatro linhas que está a ser louvada em Inglaterra (e não só).

Depois da vitória diante do Arsenal, por 3-1, o avançado do Liverpool dirigiu-se a uma estação de serviço e viu David Craig, sem-abrigo de cinquenta anos, a ser injuriado por um grupo de adolescentes.

«Ele ouviu o que uns rapazes me estavam a dizer, então virou-se para eles e disse: “Podem ser vocês daqui a alguns anos”», contou o próprio Craig ao The Sun.

Depois de repreender os jovens pelos insultos, Salah dirigiu-se ao terminal multibanco e depois ofereceu 100 libras ao sem-abrigo.

«Ele comportou-se tão maravilhosamente quanto no campo de Anfield. Salah é um herói da vida real aos meus olhos e quero agradecer-lhe», disse.

As imagens do sucedido foram captadas pelas câmaras de vigilância do local.