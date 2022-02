Contratado ao FC Porto, Luis Díaz aterrou esta sexta-feira em Liverpool, para se apresentar no novo clube, tendo recebido as boas-vindas por parte do treinador Jurgen Klopp e do adjunto Pep Ljinders.

O internacional colombiano ainda não treinou com os restantes companheiros, mas já vestiu a camisola dos reds. Num vídeo partilhado nas redes sociais, Díaz aparece vestido à Liverpool, e a fazer a dança que costuma fazer nos festejos de um golo.

Uma imagem que deve deixar saudades ao universo portista.

Ora veja: