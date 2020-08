Paul Scholes foi condenado a pagar uma indemnização ao Oldham Athletic, equipa que treinou durante 31 dias, entre fevereiro e março de 2019, e da qual saiu em guerra com o proprietário.

O antigo jogador do Manchester United e da seleção inglesa alegou que Abdallah Lemsagam, proprietário do clube, procurou interferir com as suas escolhas, tendo dito em tribunal que o mesmo disse-lhe para não colocar em campo o capitão Peter Clarke (que acabou por jogar) numa partida com o Lincoln, a última de sete ao serviço do Oldham.

Scholes demitiu-se no dia seguinte, alegando quebra de confiança. Lemsagam negou as acusações e o caso seguiu para tribunal, que considerou que o dono do Oldham não violou qualquer alínea presente no contrato do treinador e condenou o treinador a pagar uma indemnização. O Oldham foi ainda ressarcido das custas processuais.