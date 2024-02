Lenda do Manchester United, Wayne Rooney abriu a porta a uma possível ida para o Manchester City para ser adjunto de Guardiola. O antigo internacional inglês referiu que mesmo que iria a pé se o catalão lhe pedisse.



«Se o Pep Guardiola me pedisse para ser seu adjunto, eu iria a pé! Vemos o que o Arteta está a fazer [no Arsenal] e eu acredito firmemente que muito disso deve-se ao facto de ter aprendido o que Guardiola estava a fazer», referiu, no podcast «Stick To Football».



Depois de 253 golos em 559 jogos pelo United, clube onde conquistou 18 títulos, Wayne Rooney decidiu ser treinador e conta com passagens por Derby County, DC United e Birmingham.