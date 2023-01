O Manchester City foi afastado da Taça da Liga pelo Southampton, na última quarta-feira. No final do encontro, Guardiola mostrou-se insatisfeito com a prestação da equipa e deixou um aviso em vésperas do dérbi de Manchester.



«United? É uma competição diferente, mas se jogarmos desta forma não teremos hipóteses. Sabemos o que temos de fazer para jogar melhor», atirou o catalão, citado pelo Manchester Evening News.



«A melhor equipa venceu. Foram melhores. Tivemos uma noite má. Começámos mal e eles jogaram melhor. Gosto de merecer ganhar e hoje não merecemos. O Southampton mereceu a passagem às meias-finais», acrescentou ainda.



O dérbi de Manchester está agendado para as 12h30 do próximo sábado.