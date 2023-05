Depois de ter dito que não perde nada para Guardiola, Arteta ou Klopp no que respeita ao conhecimento de jogo, Sam Allardyce voltou a ter uma tirada que promete fazer correr muita tinta em Inglaterra.



Na véspera da visita ao Etihad, no jogo que marcará a sua estreia ao comando do Leeds United, o técnico de 68 anos disse que também seria capaz de lutar pelo triplete se treinasse o Man. City.



«Se lutaria pelo triplete se treinasse o Manchester City? Sem dúvida», atirou, citado pela imprensa inglesa.



«Os jogadores tornam-te um bom treinador. O trabalho do treinador é ser capaz de comunicar com esses jogadores. Todos temos as nossas pressões, mas lidar com jogadores de grande qualidade como o City tem é um sonho tornado realidade para qualquer treinador», completou.



Se o Leeds jogar com metade da confiança que «Big Sam» tem nas suas qualidades... o City que se cuide. O duelo entre os dois emblemas está agendado para as 15h00 deste sábado.



