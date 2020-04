Desde a chegada de José Mourinho ao comando técnico do Tottenham, Juan Foyth perdeu espaço: jogou apenas três encontros. O internacional argentino ainda não conversou com o treinador português sobre a sua situação no plantel dos spurs, mas admite sair na reabertura do mercado.



«Qualquer jogador quer jogar sempre. Não sei, tenho de esperar pela abertura do período de transferências. Se tiver oportunidades, fico com muito gosto. Se Mourinho não contar comigo, então o melhor é procurar outra equipa», referiu, em entrevista ao canal TNT Sports.



O defesa de 22 anos pretende continuar no futebol europeu caso deixe Londres. «Gostaria de continuar na Europa, todas as Ligas têm um nível muito alto. A minha prioridade é jogar», acrescentou.



Esta é a terceira temporada de Foyth no Tottenham, clube ao qual chegou proveniente do Estudiantes.