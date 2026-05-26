Semana de despedidas no Man. City: cinco membros do staff de saída
Além de Guardiola, outros cinco elementos técnicos abandonam o clube
O Manchester City confirmou, esta terça-feira, as saídas de Pep Lijnders, Kolo Touré, Lorenzo Buenaventura, Manel Estiarte e Xabi Mancisidor.
Antes de ingressar na comitiva do treinador catalão, Lijnders, que já passou pelo FC Porto como treinador adjunto na equipa B e Coordenador de Formação, desempenhou funções no RB Salzburgo e Liverpool.
Kolo Touré foi jogador dos «cityzens», vencedor da Premier League com o clube de Manchester e colega de Guardiola. Após colocar um ponto final na carreira enquanto jogador, o costa-marfinense trabalhou no Celtic, Leicester, na sua seleção de origem e no City.
Buenaventura - preparador físico - e Estiarte trabalharam com o técnico espanhol desde os tempos do Barcelona e Bayern Munique e agora abandonam o clube.
Também o treinador de guarda-redes Mancisidor integra o lote de despedidas do Man. City.
Depois de confirmadas as saídas de Guardiola, Bernardo Silva e John Stones, mais cinco elementos dizem adeus ao emblema de Manchester.
We can confirm the departures of Pep Lijnders, Kolo Toure, Lorenzo Buenaventura, Manel Estiarte and Xabi Mancisidor following the completion of the 2025/26 season.— Manchester City (@ManCity) May 26, 2026
