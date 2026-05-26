O Manchester City confirmou, esta terça-feira, as saídas de Pep Lijnders, Kolo Touré, Lorenzo Buenaventura, Manel Estiarte e Xabi Mancisidor. 

Antes de ingressar na comitiva do treinador catalão, Lijnders, que já passou pelo FC Porto como treinador adjunto na equipa B e Coordenador de Formação, desempenhou funções no RB Salzburgo e Liverpool. 

Kolo Touré foi jogador dos «cityzens», vencedor da Premier League com o clube de Manchester e colega de Guardiola. Após colocar um ponto final na carreira enquanto jogador, o costa-marfinense trabalhou no Celtic, Leicester, na sua seleção de origem e no City. 

Buenaventura - preparador físico - e Estiarte trabalharam com o técnico espanhol desde os tempos do Barcelona e Bayern Munique e agora abandonam o clube. 

Também o treinador de guarda-redes Mancisidor integra o lote de despedidas do Man. City. 

Depois de confirmadas as saídas de Guardiola, Bernardo Silva e John Stones, mais cinco elementos dizem adeus ao emblema de Manchester.

