O Wolverhampton apurou-se para os 16 avos da Taça da Liga inglesa ao derrotar o Preston North End por 2-1.



Bruno Lage manteve Matheus Nunes na equipa inicial e deu minutos a João Moutinho e Nelson Semedo. Estes foram, de resto, os únicos três portugueses na «alcateia» de Bruno Lage que construiu o triunfo nos primeiros 30 minutos.



Raúl Jiménez fez o 1-0 aos logo aos oito minutos e Adama Traoré fez um golaço e ampliou a vantagem dos Wolves, a passe de Nelson Semedo, aos 29 minutos. Nos instantes finais da aprimeira parte, Hwang desperdiçou uma grande penalidade.



Logo a abrir a segunda parte o Preston, que milita no Championship, reduziu por Woodburn. Pouco depois, Lage lançou em campo Pedro Neto, Rúben Neves e Gonçalo Guedes, mas o resultado não sofreu alterações.



Refira-se que Podence entrou a quatro minutos do final enquanto Toti Gomes não saiu do banco. Chiquinho continua, recorde-se, lesionado.



A assistência de Semedo e o golaço de Traoré: