Sete anos depois de ter saído do Benfica, Nélson Semedo analisou a época dos encarnados e confessou que estes têm capacidade para chegar à final da Liga dos Campeões.



«O Benfica tem sido a equipa sensação da Champions. Tem feito uma campanha muito boa. A nível nacional também tem estado muito bem. Estou contente por ver o Benfica o patamar a que nos habituou a estar e oxalá consiga conquistar bons títulos este ano», começou por dizer, em entrevista à Eleven Sports.



«Final da Champions? Por que não? A pergunta é essa. O Benfica está a fazer um campeonato bastante bom e já provou isso, não só com equipas, se calhar, teoricamente mais pequenas ou do nível do Benfica, mas com outras equipas que são de topo, que têm um valor de plantel bastante mais elevado. O Benfica provou que consegue bater de frente com eles. Acho que o Benfica tem de ir jogo a jogo mas acreditar que é possível», acrescentou.



O internacional português mostrou-se feliz pelo antigo companheiro nos Wolves, Gonçalo Guedes, ter voltado às águias.



«O regresso dele é sempre bom. Graças a Deus tivemos a possibilidade de estar em campo ao mesmo tempo em Espanha também. É sempre bom vê-lo, ainda melhor tê-lo como colega de equipa pelas qualidades que também, mas também pela pessoa que é. Tenho muito carinho por ele. O regresso dele ao Benfica deixou-me feliz, não vou mentir. Sei que ele queria muito regressar e que está muito contente lá», sublinhou.



«Já referi que seria bom poder regressar ao Benfica. Deixo as portas sempre abertas», disse ainda.



O lateral-direito, de 29 anos, partilhou ainda uma história vivida na formação e que envolve Luís Loureiro e o Sporting.



«"É verdade sim senhor [que treinei no Sporting]. Antes de ir para o Benfica, estive uma semana à experiência no Sporting. No Sintrense, tinha um treinador que jogou no Sporting e na seleção, o Luís Loureiro. Ele conseguiu que eu fosse treinar ao Sporting. Foi uma experiência bastante boa apesar de eu ser do Benfica. Apesar de não ser do Sporting, gostei de fazer parte [da experiência]», contou.



Por último, Semedo abordou a temporada do Wolverhampton. Os lobos iniciaram a época com Bruno Lage, mas atualmente são comandados por Julen Lopetegui e estão na luta pela permanência na Premier League.



«Conseguimos pontos importantes. Ainda não estamos safos da despromoção, mas acho que tivemos uma melhoria bastante boa. É continuar a trabalhar neste padrão para nos mantermos na Premier League», concluiu.

Nélson Semedo assinou em 2020 pelos Wolves até 2023 com mais duas épocas de opção.