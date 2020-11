O Liverpool vive momentos complicados ao nível de lesões. Nas últimas semanas, os campeões ingleses perderam Van Dijk, Joe Gomez, Fabinho e Alexander-Arnold devido a problemas físicos. Perante estes cenários, a imprensa internacional começou a destacar alguns possíveis reforços dos «reds» para o sector defensivo como Sergio Ramos.



Porém, o antigo central do emblema inglês, Steve Nicol, mostrou-se contra a contratação do internacional espanhol.



«Sergio Ramos? Não quero que me interpretem mal, mas depende do quão desesperado estiver o Liverpool. Se o contratarem será só para um par de épocas. Está um pouco em decadência. Ainda assim, não seria a pior contratação de sempre, ele faria o seu trabalho», referiu, em declarações à ESPN.



O ex-futebolista do Liverpool prefere a contratação de Upamecano, defesa francês do Leipzig, que já foi associado à equipa de Klopp.



«Se Van Dijk sofrer mais uma recaída e ficar ainda mais tempo de fora ou se Joe Gomez continuar sem estar bem, contrataria alguém como Upamecano. Tem 21 anos e é um jogador para uma década. É algo sobre o qual nem é preciso pensar muito. Claramente o que queres é alguém jovem, que possa ficar por muitos anos», disse.