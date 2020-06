O Newcastle venceu confortavelmente o Sheffield United por 3-0, em St. James' Park, em jogo da 30.ª jornada da Premier League.



Após uma primeira parte sem grandes oportunidades de golo (a excepção foi um disparo de Joelinton), a partida ficou desequilibrada quando John Egan agarrou Joelinton e viu o segundo cartão amarelo (50). Os «magpies» demoraram apenas cinco minutos a aproveitar a vantagem numérica, embora tenham contado com mais um «brinde» do adversário: Stevens falhou o corte e Saint-Maximin rematou para o 1-0.



Naturalmente, o Newcastle aumentou a vantagem no marcador aos 66 minutos por intermédio de Ritchie num pontapé à entrada da área. Joelinton ainda teve tempo para quebrar o jejum de nove meses sem marcar para a Premier League e fixou o resultado final.



Esta vitória deixou a equipa de Steve Bruce no 12.º posto com 38 pontos. Por sua vez, os «blades» perderam a hipótese de ultrapassar Wolves e Man. United na quinta posição.