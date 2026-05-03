Antes do Manchester United-Liverpool deste domingo, em duelo da 35.ª jornada da Liga inglesa, um dos maiores símbolos do Man United foi hospitalizado, avançou o Daily Mail, seguido de vários outros órgãos de comunicação social ingleses.

Sir Alex Ferguson, o treinador mais titulado do clube e da Premier League, foi conduzido a um hospital cerca de uma hora antes do duelo travado em Old Trafford, estádio dos 'red devils'.

Ferguson foi visto no túnel de acesso ao relvado antes da indisposição. Fontes do jornal Daily Mail asseguram que se tratou de uma medida de precaução e não de uma situação de emergência. Os responsáveis do clube estão otimistas quanto à recuperação do antigo treinador.

O escocês tem 84 anos. Em maio de 2018, Ferguson teve de ser submetido a uma cirurgia de emergência após sofrer uma hemorragia cerebral e passou algum tempo nos cuidados intensivos.