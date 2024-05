Parece cada vez mais certo que Arne Slot vai ser o sucessor de Jurgen Klopp no Liverpool. Falta apenas, de acordo com o neerlandês, o anúncio oficial.



«Ainda não foi nada confirmado e assim sendo, penso que não seria honesto falar sobre o assunto tanto para o clube onde estou como para aquele para onde poderei ir. Ficarei mais do que feliz de responder a todas as questões quando o anúncio oficial for feito. Tenho a confiança de que irá acontecer, mas ainda não houve confirmação oficial», disse o técnico, em conferência de imprensa.



O treinador do Feyenoord considerou que este não era o momento oportuno para falar da hipótese de se mudar para Anfield «Haverá altura e momento certo para falar [sobre o tema]. Ainda faltam três jogos para o fim da época, os mesmos que faltam ao Liverpool», defendeu.