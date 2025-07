Da música para o futebol. O rapper Snoop Dogg tornou-se coproprietário e investidor dos galeses do Swansea City após ter adquirido uma participação minoritária no clube do Championship.

Os 'gansos' anunciaram nesta quinta-feira que a estrela da indústria musical seguiu o futebolista Luka Modric, juntando-se ao grupo de proprietários do clube.

«O meu amor pelo futebol é bem conhecido, mas parece-me especial que passe a ser proprietário de um clube com o Swansea City», afirmou Snoop Dogg no sítio oficial do clube.

«A história do clube e da zona tocou-me de verdade. Esta é uma cidade e um clube orgulhosos da classe trabalhadora. Tenho orgulho em fazer parte do Swansea City», afirmou.

O clube é liderado pelos empresários americanos Brett Cravatt e Jason Cohen. Na temporada passada ficou em 11.º classificado na tabela da segunda divisão inglesa.