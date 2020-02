Criticado frequentemente pelos maus resultados do Manchester United, Solskjaer veio a terreno explicar o trabalho desenvolvido nos red devils e diz que tem aplicado uma reestruturação no clube.

«Tens que deitar a casa abaixo e desfazer-te dos jogadores que têm a cabeça em outros lugares. Se não tens a mentalidade adequada, não podes ficar aqui», explicou o técnico norueguês, que sucedeu a José Mourinho, em dezembro de 2019.

Ander Herrera, Alexis Sánchez e Lukaku deixaram Old Trafford no verão passado, saídas que não tiveram reposição, mas o treinador de 46 anos não lamentou as «perdas» e prefere elogiar o atual plantel, que conta com os portugueses Dalot e mais recentemente com Bruno Fernandes.

«É uma reconstrução. Agora temos jogadores dispostos a correr mais uns metros e é essa cultura que quero implementar: a cultura do Manchester United», confessou o nórdico, acrescentando «este grupo de jogadores não teve a experiência de ganhar, mas isso chegará nos próximos anos. É para isso que estão aqui», concluiu o técnico escandinavo.

Os red devils estão novamente a realizar uma temporada abaixo das expetativas, sétimo lugar da liga inglesa, fora dos lugares de acesso às provas europeias, e a liderança de Solskjaer tem estado constantemente no fio da navalha pelos adeptos que aguardam o regresso aos títulos.