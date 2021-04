Ole Gunnar Solskjaer mostrou-se contra a ideia da Superliga, competição da qual o Manchester United decidiu fundar juntamente com outros 11 emblemas.



«Antes de tudo, estou muito contente pela voz dos adeptos ser ouvida. De uma forma estranha, os adeptos uniram a comunidade futebolística e isso é importante por isso, estou contente. Também sou adepto e quando um dia voltar para assistir a um jogo do Manchester United, quero ver uma equipa com medo de falhar», começou por dizer, em conferência de imprensa.



O norueguês prosseguiu o raciocínio e explicou por que motivo se opõe à criação da prova.



«Não gosto da ideia. Tem de existir mérito desportivo. Quero conquistar a possibilidade de jogar as competições europeias. Somos pioneiros e estamos na Europa há muitos, muitos anos. Estivemos com os Busby Babes e queremos voltar a ter sucesso. Uma das melhores noites que vivi só foi possível pelo medo de falhar. Não podes participar pelo nome do clube que representas, tens de o merecer», continuou.



Solskjaer diz que o «medo de falhar» é o que permite às equipas saírem da zona de conforto. «O medo de falhar estimula-nos e a Superliga não era assim. Estou muito satisfeito que todos os clubes envolvidos tenham admitido o erro e a forma como o anunciaram», concluiu.



O Man. United joga este domingo em Ellan Road, casa do Leeds, numa partida da 33.ª Premier League.