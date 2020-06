Marcus Rashford é um herói em Inglaterra. Depois da carta escrita pelo internacional inglês, o governo britânico reverteu a decisão de retirar as senhas de almoços grátis nas escolas durante o verão. Além disso, o avançado angariou mais de 20 milhões de euros para instituições de cariz social.



Na véspera do duelo entre Tottenham e Manchester United, Solskjaer elogiou o papel do seu jogador.



«O Marcus sempre foi um grande ser humano. Ele mudou a vida de tentas crianças, o que é mais importante que qualquer jogo de futebol que ele possa jogar. Foi fantástico seguir o Marcus durante a quarentena. Não só por ter conseguido que o primeiro-ministro mudasse de ideias, mas também pelo dinheiro que angariou nos último meses», disse o técnico norueguês, em conferência de imprensa.



«É um ser humano incrível. Usou as suas próprias experiências de quando era criança para mudar a vida de tantas outras. Mesmo sendo um jovem, já era capitão do clube e está a provar todas as qualidades que possui», acrescentou.



José Mourinho seguiu a linha de raciocínio do colega de profissão e aplaudiu a atitude do futebolista de 22 anos.



«É um pouco estranho que um jogador de futebol possa fazer isso acontecer. Se acontece, é porque o governo percebeu que era a coisa certa a fazer. O jovem de 18 anos que eu conhecia há uns anos é agora um homem. E é um homem com princípios. Lutar por crianças em situações como aquelas que ele viveu é algo muito bom», referiu, em conferência de imprensa.



O Tottenham-Manchester United está agendado para as 20h15, desta sexta-feira.