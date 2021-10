Apontado à saída do Manchester United após a humilhação histórica sofrida contra o Liverpool, em Old Trafford, Ole Gunnar Solskjaer assumiu que foi uma «semana difícil» e que espera uma boa resposta da equipa no jogo contra o Tottenham, em Londres.



«Foi uma semana difícil, claro. Tivemos de lidar com o resultado e com a exibição contra o Liverpool, que não foi boa o suficiente. É algo com o qual os jogadores têm de lidar, é por isso que fazemos parte deste jogo e há que olhar para o próximo desafio. Temos de ter a certeza de que estamos preparados para o jogo e quando este começar devemos resolver os problemas que nos vão aparecer. Tivemos uma boa semana de trabalho, tenho de o dizer», referiu, em conferência de imprensa.



De acordo com a imprensa inglesa, Sir Alex Ferguson defendeu a continuidade do norueguês junto da administração dos red devils. Refira-se que o mítico técnico escocês não escondeu o desagrado durante o embate com os «reds» no passado domingo. Por sua vez, o atual técnico dos red devils confirmou que conversou com Ferguson durante esta semana.



«Tivemos um dia de atividades comerciais e o Sir Alex veio cá [a Carrington] e tivemos oportunidade de falar por um momento. Ele estava com o Cristiano. Vocês sabem, já vivi alguns maus momentos no Manchester United como jogador e como treinador já tive de lidar com fracassos. Já houve duas ou três crises desde que cheguei aqui como treinador. Uma coisa que vou dizer é que vou sempre tentar dar uma boa resposta e lutar» sublinhou.



Solskjaer reconheceu que a pressão aumentou, mas frisou que não lê o que se diz nas redes sociais. O treinador nórdico aproveitou e contou um episódio que aconteceu com Pogba durante a semana, jogador que considerou «mentira» o que foi escrito por um jornal inglês acerca do processo negocional da sua renovação com o clube.



«O Mikel [Arteta] disse algo sobre isso e temos de saber lidar [com as críticas]. Os treinadores de equipas como o United têm de estar preparados. Estou focado como sempre. Tive jogadores que vieram falar comigo. Não leio o que se diz nas redes sociais, mas o Pogba veio ter comigo furioso. Esperávamos ser criticados, a nossa exibição não foi boa o suficiente. Esperávamos ouvir isso de todo o lado, mas não podemos aceitar mentiras. O Paul veio ter comigo e disse-me que ia fazer uma publicação nas redes sociais. A cultura é melhor aqui, o ambiente também. Quando há mentiras grosseiras, temos de falar. Aceitámos todas as opiniões, mas não escrevam mentiras sobre mim ou sobre os jogadores», frisou.



Expulso ante o Liverpool, Pogba é, segundo o técnico, o único indisponível para o jogo contra o Tottenham, agendado para as 17h30, deste sábado.