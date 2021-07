Depois de ter estado em grande nível ao serviço do West Ham, nos últimos seis meses da época passada, Jesse Lingard faz parte dos planos do Manchester United para a nova temporada revelou Ole Gunnar Solskjaer.



«Lingard é jogador do Manchester United e quer lutar pelo seu lugar. Voltou confiante e cheio de energia. Acho que todos viram o que ele fez no final da temporada passada com a camisola do West Ham. Ele faz parte dos meus planos e espero que ele comece a época aqui», referiu, em conferência de imprensa.



O norueguês revelou ainda que os red devils estão muito próximos de fecharem a contratação de Sancho, depois de alcançado um princípio de acordo com o Dortmund.



«Há um par de coisas relacionadas com o contrato, mas esperamos anunciar o jogador. Queremos ter uma equipa forte. Acho que não é segredo que temos acordo com o Borussia Dortmund, mas até o contrato estar finalizado, ainda não é jogador do Man. United», adiantou.