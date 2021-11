Ole Gunnar Solskjaer mostrou-se solidário com Nuno Espírito Santo, técnico que foi esta segunda-feira despedido do comando do Tottenham. O norueguês, que orienta o Man. United, lamentou a saída do treinador português.

«Nunca é agradável ver alguém perder o seu trabalho. Não conheço a situação do Tottenham e, por isso, não posso comentar muito, mas, enquanto colega, nunca se fica satisfeito quando isso acontece», disse, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro frente à Atalanta, da quarta jornada do grupo F da Liga dos Campeões.



Curiosamente o último de jogo de Nuno Espírito Santo, de 47 anos, foi contra os red devils. Os spurs perderam, no passado sábado, por 0-3 em casa. O português ex-Wolverhampton esteve três meses no cargo e somou 8 triunfos em 17 partidas, deixando o Tottenham no oitavo lugar da Premier League.