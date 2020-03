Bruno Fernandes fez o golo do empate frente ao Everton e somou três jogos seguidos a marcar pelo Man. United. Após a partida, o Ole Gunnar Solskjaer voltou a elogiar o internacional português.



«O Bruno é um bom jogador e sentimos falta do tipo de jogadores que façam isso [golos]. Estou encantado com a contribuição dele no jogo», disse, citado pela BBC.



O técnico dos red devills desvalorizou o tremendo erro de De Gea que originou o golo dos toffees. «São situações que acontecem se ficas algum tempo com a bola. Calvert-Lewin procura sempre alguma coisa e infeliz marcou. Respondemos bem e merecemos marcar», referiu.