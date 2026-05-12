Southampton marca encontro com Hull City na final do play-off do Championship
«Saints» derrotaram o Middlesbrough e vão em busca da última vaga de acesso à Premier League
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Com uma vitória por 2-1 no prolongamento, diante do Middlesbrough, o Southampton assegurou a presença na final do play-off do Championship.
Em casa do Boro, na primeira mão, as duas equipas não tinham ido além do nulo. Já esta noite, logo aos cinco minutos, os visitantes adiantaram-se, por intermédio de Riley McGree.
Mesmo em cima do intervalo, Ross Stewart (45+1m) apontou o golo do empate.
Após a igualdade no fim do tempo regulamentar, o jogo seguiu para prolongamento e Shea Charles, aos 116 minutos, completou a reviravolta.
O Southampton, que na última temporada tinha sido despromovido ao Championship, vai defrontar o Hull City, que tinha deixado o Millwall pelo caminho na outra meia-final do play-off.
O encontro decisivo está marcado para 23 de maio, em Wembley. Ipswich Town e Coventry, recorde-se, asseguraram a subida direta ao principal escalão do futebol inglês.
Wembley AGAIN 😍 pic.twitter.com/pdEtyQdHcS— Southampton FC (@SouthamptonFC) May 12, 2026